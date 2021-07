Basket Serie B. Negri e Brambilla restano a Olginate

I due giocatori lecchesi resteranno alla Missoltino.it

Per entrambi sarà la seconda stagione a Olginate

OLGINATE – Dopo Giacomo Bloise e Andrea Ambrosetti, anche i due giocatori lecchesi Andrea Negri e Luca Brambilla proseguiranno la loro avventura con la Missoltino.it Olginate.

Negri – 193 cm, 1988 – è arrivato nella società lecchese lo scorso anno, dopo aver giocato da protagonista il campionato di Serie A2 con l’Urania Milano. Durante la prima fase è stato il miglior marcatore della squadra con 13 punti di media, frutto di un ottimo 42% al tiro da tre punti, cifre che si sono però abbassate nella fase a orologio.

“Non mi è neanche passata per la mente l’idea di vedermi con un’altra maglia la prossima stagione – dichiara Negri – la società ha grande passione ed energia nel voler rappresentare al meglio possibile il nostro territorio nei campionati nazionali maschili.

Abbiamo vissuto una stagione piena di grandi e piccole problematiche, ma abbiamo la possibilità di ripartire dagli aspetti positivi e dare continuità al lavoro svolto”.

Brambilla – 195 cm, 1996 – è arrivato a stagione in corso, contribuendo con 8 punti e 5 rimbalzi di media nella prima fase, giocando con grande energia. Nonostante un leggero calo nella seconda, Olginate ha comunque scelto di non rinunciare al suo contributo di ala atletica e incisiva sui due lati del campo.

“La conferma qui a Olginate è per me motivo di orgoglio, sono davvero contento di continuare la mia esperienza nella squadra della mia città – dichiara Brambilla – è stimolante il fatto che le prime conferme arrivino da atleti e allenatori provenienti dal nostro territorio, valorizzando il potenziale che Olginate può esprimere in termini di risorse.

Ringrazio il coach e il DS e la società per la fiducia. Sono pronto a dare il massimo contributo possibile in campo e in spogliatoio per la costruzione di un gruppo solido ed affamato”.