Basket Serie B. Olginate allunga la striscia positiva

Battuta Crema al PalaRavasio

Seconda vittoria consecutiva per i lecchesi

OLGINATE – Coach Giorgio Contigiani ci ha preso gusto: la Gordon Olginate vince la seconda gara consecutiva fermando la pericolosa Crema e fa un passo in avanti verso la conquista dei Play Off, distanziando contemporaneamente i cremaschi.

Gli ospiti schierano subito gli ex lecchesi Luca Brambilla e Matteo Fabi. I due giocatori guidano Crema alla partenza sprint (6-10), ma Olginate apre il gas e, con la tripla di Niccolò Basile a quattro secondi dal termine del primo quarto, vola via (28-21). Crema non si arrende e si rimette in scia, ma al termine del primo tempo il disavanzo sarà ancora maggiore (41-32).

Nella ripresa la Gordon non ha problemi a controllare il match. Crema non scende mai sotto gli otto punti di svantaggio e i lecchesi possono festeggiare un preziosissimo foglietto rosa.

Quattro uomini in doppia cifra per la Gordon, guidati dai sedici di Fabio Bugatti. Sette punti in undici minuti per l’esordiente Mirko Gloria.

GORDON OLGINATE – PALLACANESTRO CREMA 77-66

PARZIALI: 28-21, 41-32, 56-46

OLGINATE: Tagliabue 10, Basile 15, Gloria 7, Gorreri 3, Rattalino 2, Mentonelli 3, Chinellato 3, Bugatti 16, Butta n.e, Donadoni 4, Bedin 14, Gatti. All. Contigiani.