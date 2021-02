Basket Serie B. Olginate batte Varese, ora è quarta nel girone

Prestazione fenomenale a rimbalzo per il centro Giovanni Lenti

Il capitano Marco Tagliabue tornato in campo dopo l’infortunio

OLGINATE – Fondamentale vittoria per la Missoltino.it Olginate. La squadra di coach Max Oldoini batte la Coelsanus Robur Varese, l’aggancia in classifica e, per effetto della duplice vittoria negli scontri diretti, si prende momentaneamente l’importantissimo quarto posto in campionato.

Nel primo quarto inizia meglio Varese, col talento dell’eterno Allegretti (7-12) anche se la NPO resta comunque sempre a un paio di possessi di svantaggio. Il primo sorpasso dei padroni di casa avviene con un canestro da oltre l’arco di Andrea Ambrosetti che chiude un parziale di sette punti consecutivi (31-29).

Il primo tempo si chiude con Olginate in vantaggio di cinque punti (40-35). I lecchesi toccano la doppia cifra di vantaggio sul canestro di Patrick Avanzini (48-37). La Missoltino.it vola via e poi incredibilmente si inceppa, con Varese che si riporta a un paio di possessi di svantaggio (53-49).

Olginate riprende il controllo del match con un parziale di nove punti consecutivi a cavallo degli ultimi due quarti – e controlla la gara senza patemi, vincendola col punteggio di 69-60.

Miglior marcatore del match il varesino Allegretti a quota diciotto. Quindici punti per Andrea Negri. Dieci e sedici rimbalzi per il roccioso Giovanni Lenti. Da segnalare il rientro il campo di Marco Tagliabue, autore di quattro punti in cinque minuti di gioco.

MISSOLTINO.IT OLGINATE – COELSANUS ROBUR VARESE 69-60

PARZIALI: 17-21; 40-35; 55-49

OLGINATE: Tagliabue 4, Negri 15, Bloise 12, Giannini 5, Lenti 10, Avanzini 6, Ambrosetti 8, Marazzi, Donegà n.e, Tremolada, Brambilla 9, Chiappa n.e. All. Oldoini.