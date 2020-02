Basket Serie B. Olginate c’è, battuta Monfalcone

Bravi i ragazzi di coach Contigiani

Doppia doppia per Mirko Gloria

OLGINATE – Gran vittoria casalinga per la Gordon Olginate di coach Giorgio Contigiani. La formazione lecchese batte al PalaRavasio la Falconstar Monfalcone, interrompendo la striscia di due sconfitte consecutive.

L’inizio di gara è tutto di marca olginatese e dopo sei minuti di gioco il canestro di Alessio Donadoni regala la doppia cifra di vantaggio alla Gordon (15-4). Monfalcone si rimette in partita con un tremendo parziale di undici punti consecutivi, ma Olginate riesce comunque a chiudere il primo quarto avanti (22-20).

La Gordon prova la nuova fuga all’inizio del secondo quarto (31-22) e riesce a mantenere il distacco acquisito fino alla fine del primo tempo (43-33).

Nella ripresa gli olginatesi arrivano ad avere diciassette punti di vantaggio (57-40), mantenendo il controllo della partita fino al quarantesimo minuto.

La Gordon batte la Falconstar col punteggio di 87-75. Grande prova balistica per la coppia formata da Alessio Donadoni e Fabio Bugatti, autori di 37 punti complessivi, con 7/10 da oltre l’arco dei tre punti. Doppia doppia da dodici punti e dieci rimbalzi per Mirko Gloria.

“Siamo stati bravi, continui per tutta la partita, contro una squadra in forma e che aveva vinto sei delle ultime sette partite. L’approccio è stato ottimo e ci ha dato fiducia sin dai primi minuti. Nel secondo tempo abbiamo migliorato il lavoro a rimbalzo difensivo, l’unica vera pecca del primo tempo. Questa vittoria ci fa approcciare la settimana con estrema fiducia, in vista dell’importante trasferta di Piadena” ha dichiarato coach Giorgio Contigiani.

GORDON OLGINATE – FALCONSTAR MONFALCONE 87-75

PARZIALI: 22-20, 43-33, 65-50

OLGINATE: Gorreri 1, Rattalino 14, Mentonelli 3, Basile 10, Bugatti 19, Donadoni 18, Tagliabue 8, Butta n.e, Gloria 12, Gatti, Chiappa n.e, Chinellato. All. Contigiani.

MONFALCONE: Medizza 16, Schina 13, Bonetta 11, Gobbato 8, Candotto 6, Schina A. 9, Colli 9, Cossaro, Casagrande, Giustolisi 3. All. Tomasi