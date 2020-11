Basket Serie B. Olginate finisce nel girone B2

Evitate le siciliane e Bernareggio almeno nella prima fase.

Ventidue partite, nessuna infrasettimanale e classifica unica.

OLGINATE – Avevamo dato giorni fa la notizia della richiesta di sdoppiamento dei gironi di Serie B da parte della Legapallacanestro. La FIP ha acconsentito e quindi ognuno dei quattro gironi è stato suddiviso ulteriormente in due.

La Missoltino.it Olginate ha avuto sicuramente fortuna, almeno a livello “geografico”. Per l’assurda scelta della Lega di accorpare quattro squadre siciliane nel girone B, Olginate si sarebbe dovuta sobbarcare ben quattro trasferte sull’isola. La divisione in due ha però portato le squadre sicule nel raggruppamento B1, insieme anche alla corazzata Vaportart Bernareggio, con cui Olginate avrebbe dovuto giocare sabato prossimo, se non ci fossero state le modifiche ai calendari.

Il girone della Missoltino.it è composto, oltre che dai lecchesi, da Piadena, Robur Varese, Piacenza, Pavia, Vigevano, Cremona e Fiorenzuola.

La formula del campionato prevede sfide andata e ritorno contro le squadre dello stesso girone e sola andata contro quelle del girone opposto. La classifica sarà però unica, con Play Off e Play Out.

In questa maniera ogni formazione disputerà un massimo di ventidue partite nella prima fase, senza match infrasettimanali.

Il campionato inizierà il fine settimana del 28/29 novembre 2020 ma, al momento, non è ancora stato ufficializzato il calendario.