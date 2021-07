Basket Serie B. Olginate si accorda col serbo Tomcic

Talento ventenne di formazione italiana

Lo scorso anno sette punti di media in Serie B a Catanzaro

OLGINATE – Il nuovo acquisto della Missoltino.it Olginate è il serbo di nascita, ma di formazione cestistica italiana, Dorde Tomcic.

Ventenne, ala di oltre duecento centimetri, Tomcic è arrivano in Italia nel 2017 per entrare nel settore giovanile della VIS 2008 Ferrara, disputando tre campionati giovanili Eccellenza.

L’esordio in Serie B arriva a Cecina nella stagione 2019/20, ma è lo scorso anno a Catanzaro che il serbo si è messo in luce, con quasi sette punti di media a partita in un campionato limitato da qualche problema fisico.

“In queste settimane ho ricevuto moltissimi commenti positivi sulla squadra compreso il mio procuratore, poi ho parlato con il DS Ripamonti e con coach Cilio e ho compreso che sarà una opportunità super per me dal punto di vista tecnico – dichiara Tomcic – Olginate e’ un gruppo sano, con persone positive, pronte a lavorare e combattere. Darò il massimo in ogni occasione. Lo scorso anno ho avuto piccoli infortuni che non mi hanno permesso di giocare in continuità, ma adesso sono pronto per una grande stagione”.