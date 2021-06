Basket Serie B. Riva non basta, Montegranaro retrocessa

Il lungo lecchese unico della Sutor in doppia cifra

Montegranaro sconfitta 3-1 e retrocessa in Serie C

LECCO – Era iniziata con la sorprendente vittoria in rimonta sul campo di Teramo ed è finita con tre sconfitte nelle successive partite e la retrocessione in Serie C. La Sutor Montegranaro, flagellata dalla pandemia Covid-19, non è riuscita a ottenere la salvezza perché gli abruzzesi hanno letteralmente dominato gara due e gara tre – vinte entrambe con oltre venti punti di margine – e tenuto la Sutor a poco più di cinquanta punti di media a partita.

In gara 4 il coach marchigiano ha scelto ancora di far entrare Alessandro Riva dalla panchina, a due minuti dalla fine del primo quarto. Il lecchese non ha avuto grande impatto– 4 punti su tiro libero – e la Sutor è andata negli spogliatoi con sei punti da recuperare (25-31).

Nella ripresa Riva entra a metà terzo quarto con la sua squadra sotto di una decina di punti (32-41) ed è il solo a fare canestro dal campo fino alla fine della frazione. Nel quarto periodo Teramo gestisce la doppia cifra di vantaggio e vince col punteggio di 53-63.

Alessandro Riva è il miglior marcatore per la Sutor, unico in doppia cifra, con una gara da 12 punti e 6 rimbalzi. Il lungo lecchese è stato tra i migliori nella serie, chiusa a 11 punti e 5 rimbalzi di media, col 54% al tiro da 2 punti e l’85% ai tiri liberi.