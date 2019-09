Basket Serie B. Sgambata per la Gimar contro Lumezzane

Ampie rotazioni per coach Eliantonio.

18 punti a referto per Tsetserokou.

LECCO – L’esordio casalingo contro Lumezzane (Cgold) è servito a coach Riccardo Eliantonio più come test individuale che di squadra. L’allenatore ha proposto quintetto spesso al limite, provando anche soluzioni estreme che difficilmente i tifosi della Gimar Lecco vedranno in campionato.

Il primo quarto la Gimar è scesa in campo con Bloise, Mascherpa, Natali, Tsetserukou e De Gregori, un potenziale quintetto ideale per la prossima stagione. A dimostrarsi subito reattivo è il lungo bielorusso – 18 punti alla fine! – anche se la partenza dei blucelesti è piuttosto diesel. Lumezzane scappa via a metà quarto (7-13) e coach Eliantonio butta nella mischia Casini, ma la musica non cambia. I bresciani approfittano di una difesa poco concentrata degli avversari e vincono il quarto (24-28).

La seconda frazione – dopo l’azzeramento del punteggio – riparte con una Gimar pungolata e vivace. Mascherpa da playmaker, Bloise a riposo, prende la squadra sulle spalle e con la collaborazione di Casini confeziona un 20-12 per i lecchesi.

Nel terzo quarto – Mascherpa a riposo – la partenza dei lecchesi non è felice (0-7), ma la chiusura sì, anche se ai punti vince comunque Lumezzane (16-17).

Nell’ultima frazione coach Eliantonio vara la politica del “largo ai giovani” e gli under lecchesi ci mettono buona volontà e impegno, pur difettando in precisione (11-15).

Il punteggio totale vede la Gimar perdere di misura (71-72) quella che non si può che definire come una sgambata, in cui il punteggio era l’ultima cosa da guardare.

“Abbiamo affrontato una squadra molto tattica ed esperta, contro cui non era facile giocare. Non mi è piaciuta la partenza troppo soft in difesa nel primo quarto, anche se siamo andati in crescendo. Ho scelto di sperimentare quintetti e difese particolari, il risultato in termini di punteggio mi interessava poco” ha dichiarato coach Eliantonio.

Da segnalare in campo anche il giovane classe 2000 Ugolini, attualmente in prova.

GIMAR LECCO – LUMEZZANE 71-72

Parziali: 24-28; 20-12; 16-17; 11-15.

LECCO: Vitelli, Bloise 2, Casini 13, Mascherpa 11, Favalessa, Natali 3, Tzetzerokou 18, Romanò 6, Trentin 14, De Gregori 4, Ugolini. All. Eliantonio.