Basket Serie B. Una buona Olginate sconfitta al PalaRavasio da Vigevano

Esordio con sconfitta per il nuovo allenatore Massimiliano Oldoini

Miglior marcatore il solito Filippo Giannini a quota sedici

OLGINATE – Inizia con una sconfitta la nuova avventura di coach Massimiliano Oldoini a Olginate. La Missoltino.it lotta fino alla fine contro la corazzata Elachem Vigevano, ma esce sconfitta negli ultimi minuti di gara.

Coach Oldoini non effettua modifiche al tradizionale quintetto olginatese, partendo con Bloise, Giannini, Negri, Avanzini e Lenti. La Missoltino approfitta del solito pimpante Filippo Giannini per partire con le marce giuste – sei punti in un amen – ma Vigevano resta tranquillamente in partita. Il primo quarto si chiude coi pavesi il leggero vantaggio (18-22) e coi lecchesi col problema falli nel settore lunghi, con Patrick Avanzini e Giovanni Lenti già gravati di due personali.

Nel secondo quarto la difesa di Olginate costringe Vigevano a cinque soli punti nei primi sei minuti. I lecchesi, con un parziale di undici punti consecutivi prendono il comando del match (31-25) grazie al sorprendente impatto di Michele Tremolada, autore di otto punti. La Missoltino.it difende il vantaggio fino alla fine del tempo, approfittando del terribile 30% al tiro degli ospiti.

La ripresa inizia sul punteggio di 39-35 per i padroni di casa. Olginate allunga, arrivando a sfiorare la doppia cifra di vantaggio con l’incisivo Giacomo Bloise, ma Vigevano reagisce con un parziale di otto punti consecutivi, riprendendo la testa della partita (49-50). Due canestri da tre punti consecutivi di Ambrosetti rilanciano la Missoltino.it, ma sono comunque gli ospiti a chiudere la frazione in vantaggio (58-59).

Olginate resta nella scia di Vigevano per tutto l’ultimo quarto, senza però mai riuscire a mettere nuovamente il naso avanti. Gli ospiti fuggono via con un parziale di sette punti consecutivi alla fine del quarto e concludono la partita vincendo col punteggio di 70-78.

Sedici punti di Giannini e quindici di Bloise per Olginate, a cui non basta un fantastico 10/22 da oltre l’arco dei tre punti per vincere. Nove per l’ex Fabio Bugatti.

MISSOLTINO.IT OLGINATE – ELACHEM VIGEVANO 70-78

PARZIALI: 18-22; 39-35; 58-59

OLGINATE: Negri 3, Bloise 15, Tremolada 11, Giannini 16, Lenti 4, Tagliabue n.e, Donegà n.e, Marazzi 6, Avanzini 8, Chiappa n.e, Ambrosetti 7. All. Oldoini.