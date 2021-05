Basket Serie B. Vince Todeschini, Riva in quarantena

Davide Todeschini e Bernareggio vincono Gara 1 contro Crema

LECCO – La stagione sportiva per le squadre lecchesi di pallacanestro si è conclusa con la vittoria della Missoltino.it Olginate contro la Sangiorgese, successo che ha consentito agli uomini di coach Max Oldoini di centrare la matematica salvezza e di sfiorare l’accesso ai Play Off.

In campo però ci sono ancora due giocatori lariani: Davide Todeschini alla Vaporart Bernareggio e Alessandro Riva alla Sutor Montegranaro. La situazione per entrambi è molto diversa.

Todeschini e i “Reds” – che schierano in campo anche gli ex lecchesi Quartieri e Tsetserokou – hanno vinto lo scorso fine settimana gara 1 di Play Off contro la Rekiko Faenza col punteggio di 88-83. Il playmaker lecchese ha giocato la solita gara di grande sostanza, chiudendo con 13 punti in venticinque minuti di gioco, con 4/6 dal campo e un perfetto 4/4 dalla lunetta.

Situazione complicata invece per Riva e la sua Montegranaro, non solo perché i marchigiani stanno lottando per la salvezza, avendo concluso la stagione al penultimo posto del Girone C, penalizzati dal quoziente canestri. La squadra è stata colpita in maniera importante dal Covid-19, come annunciato dal comunicato emesso il giorno 11 maggio. I sei casi positivi – tra cui non è fortunatamente presente Riva – hanno infatti costretto la squadra alla quarantena e fatto rinviare il primo turno di Play Out che si sarebbe dovuto disputate contro i veneti di Mestre.