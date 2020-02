Basket. Serie C femminile. Bella vittoria per l’Adinox Starlight Valmadrera

Sfida al vertice vinta contro Gavirate 68 a 42

GAVIRATE – Sabato sera in campo, per la 4^ giornata di ritorno, la capolista del campionato di serie C di basket femminile dell’Adinox Starlight Valmadrera guidata da coach Alberto Colombo e la seconda della classe: Gavirate.

Partita vinta dalle valmadreresi con il risultato di 42- 68 al termine di una gara eccezionale da parte delle ragazze di coach Alberto Colombo.

Valmadrera parte forte sospinta dalle bombe della Orsanigo e i canestri della Bassani. Un 14 a 0 perentorio che indirizza la partita nella giusta direzione. Gavirate reagisce nella seconda frazione e con una zona velenosa rallenta il ritmo del Valmadrera che aggiusta il mirino e riprende il vantaggio di +21 alla sosta. Nella seconda frazione Valmadrera controlla la partita senza mollare in difesa e fa suo il match.

Proprio quest’ultimo a fine gara ha dichiarato: “Bella partita. Una delle migliori dell’anno disputate dalle ragazze sul difficile campo di Gavirate. Risultato prestigios che da una forte scossa alla classifica”.

Per le giocatrici il commento di Mara Casartelli: “Abbiamo disputato una buona partita, da calendario non facile, sul campo di una delle formazioni che nel girone può metterci più alla prova. Abbiamo girato bene, giocando di squadra e adattandoci alla loro zona. Con la vittoria di stasera prendiamo un po’ di respiro a livello di classifica e, cosa più importante, diamo un ottimo segnale a livello di crescita di gruppo. Il ritorno è ancora lungo e non mancheranno partite insidiose ma stiamo acquisendo partita dopo partita più consapevolezza e ingranando sempre più gioco. Avanti così”.

Domenica 16 marzo altra trasferta in quel di Legnano contro Virtus Carroccio ore 18.00.

Pall. GAVIRATE 42

ADINOX STARLIGHT 68

Parziali: 6-23, 16-37, 32-50

Adinox Starlight: Fusi 3, Orsanigo 20, Capaldo 2, Bassani 20, Scola, Adan 6, Oddo, Pasqualin 2, Casartelli 7, Riva 2, Semaan, Mandonico 6.

Pall. Gavirate: Vescovi 10, Madonna 3, Merlo 8, Colombo 3, Tagliasacchi, Vezzù 5, Ghielmi 4, Sonzini I. 7, Sonzini A. 2, Basric, Magni.