Basket Serie C femminile. Lecco Basket Women, confermata coach Canali

Terza stagione consecutiva per lei con le blucelesti

In via di definizione il roster della prossima stagione

LECCO – La Lecco Basket Women ripartirà da coach Valentina Canali. L’allenatrice casatese è infatti stata confermata alla guida della formazione bluceleste per la terza stagione consecutiva, nonostante un campionato al di sotto delle aspettative.

“Sono grata della fiducia che ripone in me e felice di proseguire il percorso insieme. Qui alla Lecco Basket Women mi trovo molto bene, i rapporti umani sono sani, il clima è tranquillo e si lavora bene e con grande serenità – dichiara l’allenatrice – il presidente Paolo Benzoni non mi ha mai fatto mancare il suo supporto anche nei momenti più delicati della stagione e per me è stato assolutamente naturale accettare con entusiasmo la riconferma”.

Coach Canali ha poi parlato del roster del prossimo anno. Dieci saranno le giocatrici confermate, alle quali si dovrebbero aggiungere tre, quattro nuovi innesti per completare a squadra. Le lecchesi sono alla ricerca di un playmaker, di un’interna e di un paio di esterne. Al momento qualcosa si sta muovendo – una giocatrice proverà già la settimana prossima – e diversi contatti sono stati avviati con altre cestiste di alto livello.

“Ho in mente una squadra giovane, più dinamica, che ci permetta di fare una pallacanestro più intensa e votata alla corsa, con un sistema offensivo più vicino a una motion offense che non a dei giochi a termine e una difesa più aggressiva sui 28 metri, ma tutto dipenderà da come sarà il roster definitivo – conclude il coach – di certo sappiamo che nel gruppo confermato abbiamo avuto crescite importanti in diverse giocatrici e possiamo pensare di andare in questa direzione. Sarà una LBW che continua sul solco tracciato, ma con stimoli nuovi e tanta voglia di freschezza e miglioramento”.