Basket Serie C femminile. Lecco Basket Women, infermeria piena

Reparto “piccoli” decimato per le blucelesti, in vista dell’esordio di domani

La prima partita di campionato contro Vertemate

LECCO – Domani la Lecco Basket Women comincerà il terzo campionato di fila in Serie C femminile. La formazione di coach Valentina Canali si presenta al via con l’infermeria piena.

“Purtroppo saremo senza Scola e Fumagalli in cabina di regia, Capaldo e Rota nel comparto guardie. Insomma, non proprio nelle condizioni che avremmo voluto al termine di questo buon periodo di preparazione – dichiara l’allenatrice casatese – abbiamo lavorato molto bene in queste settimane, ma soffriamo oltre modo in questo momento l’assenza dei nostri due playmaker.

Dovremo essere brave a saper gestire i ritmi senza andare fuori giri e in confusione, cercando di darci ordine e tranquillità pur mantenendo agonismo ed energia sempre elevati”.

La squadra che le blucelesti affronteranno al primo turno sarà U.S Vertematese che, purtroppo per le blucelesti, può contare su un paio di guardie di ottimo livello. “Vertemate ha un pacchetto di guardie valide e con punti nelle mani, dovremo stare attente alla difesa della palla per non subire situazioni facili di 1c1 e in attacco cercare di valorizzare la nostra dimensione interna.

Le ultime amichevoli hanno dato segnali alterni, ma sono tranquilla perché so che abbiamo lavorato con grande applicazione in questo mese di settembre e le ragazze approcceranno la gara con mentalità e voglia di fare bene”.

Appuntamento al palazzetto di Malgrate, domenica 8 ottobre alle ore 18.