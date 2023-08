Basket Serie C femminile. Lecco Basket Women, si comincia!

Primo allenamento stagionale per le blucelesti

Squadra quasi al completo, assenti Capaldo e Fumeo

LECCO – Le ragazze della Lecco Basket Women sono tornate in palestra per preparare la terza stagione consecutiva di Serie C. Al comando la confermata coach Valentina Canali, che potrà disporre di una rosa ampia, con diverse novità. Insieme a lei, almeno per la parte iniziale della stagione, il preparatore atletico Giacomo Garota.

Il gruppo si è presentato in palestra quasi al completo, uniche assenze quelle di Capaldo e Fumeo, che cominceranno con un giorno di ritardo. Presente invece il nuovo acquisto, Cecilia Oggioni.

Coach Valentina Canali è molto propositiva. “Ci siamo ritrovate in un clima allegro ed energico. Lo spirito mi è sembrato quello giusto. Abbiamo lavorato con il preparatore Giacomo e poi successivamente sulla parte tecnica, cosa che faremo per le prossime sei settimane. Come ci siamo dette, l’obiettivo numero uno sarà quello di lavorare per essere compatte e coese e divertirci insieme sempre, se sapremo mettere la squadra davanti all’individualità sono certa che riusciremo a stare bene e al contempo crescere tecnicamente”.

Per quanto riguarda il roster, l’allenatrice è ampiamente soddisfatta. “Sono convinta che abbiamo un roster valido per affrontare bene il campionato, certo abbiamo tanto su cui lavorare ma le ragazze sono disponibili e ho molta fiducia in loro. Si è aggiunta al gruppo anche Cecilia Oggioni, che per ragioni lavorative potrà dare una disponibilità solo parziale, ma sicuramente saprà darci un bel contributo sia umanamente che tecnicamente. Le premesse sono incoraggianti, ora testa bassa e lavorare, col sorriso sempre, per arrivare pronte all’esordio”.

La Lecco Basket Women giocherà la prima amichevole stagionale sabato 9 settembre sul campo del Nico Ronco Ornago, con inizio alle 18.