Basket Serie C femminile. Lecco Basket Women, si parte

Esordio sabato alle 20 a Legnano contro l’ABA

“Non siamo rodate pienamente, ma la voglia di giocare è tanta” dichiara coach Canali

LECCO – Comincerà domenica la stagione ufficiale della Lecco Basket Women. Le ragazze di coach Valentina Canali sono reduci da un pre-campionato molto positivo, senza macchia. Adesso toccherà mettere da parte i buoni risultati ottenuti e ripartire con una stagione che non si preannuncia semplice.

La formazione lecchese è stata ampiamente rivoluzionata, con quasi metà squadra appena arrivata. “Finalmente inizia il campionato, la voglia di giocare è tanta. Abbiamo lavorato molto bene in questa pre season e cercato di prepararci al meglio – dichiara coach Canali – ci presentiamo a questo esordio stagionale con cinque giocatrici su dodici nuove rispetto allo scorso anno, mettiamo in conto che potremo avere delle difficoltà nelle partite iniziali, non siamo ancora rodate pienamente, ma non c’è che iniziare a giocare per migliorare e crescere, partita dopo partita”

L’esordio della formazione lariana avverrà sabato 5 ottobre alle 20 sul campo dell’ABA di Legnano. “ABA è una squadra giovane ma tosta, che ha sicuramente nel comparto interno la sua punta di forza, e che schiera diverse giocatrici in doppio tesseramento con la serie B di Canegrate – prosegue il coach – giocano una pallacanestro dinamica ed energica, con tanta ricerca del gioco interno, dovremo giocare con molta concentrazione e applicazione, stare nelle nostre regole e altresì cavalcare bene quelli che possono essere invece i nostri punti di forza”.

Per l’esordio di domani la formazione lecchese non potrà contare su Capaldo che, a giorni, dovrà operarsi al menisco del ginocchio.