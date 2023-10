Basket Serie C. Gorgonzola “amaro”, altro Ko per Calolzio

Terza sconfitta consecutiva per la WBT

Buona prova offensiva, difesa insufficiente

OLGINATE – Terza partita e terza sconfitta per la WBT Calolziocorte. Al PalaRavasio di Olginate i lecchesi vengono battuti dalla Far Network Gorgonzola col punteggio di 80-97.

Nel primo quarto le difese si prendono un giro di pausa e gli attacchi ne approfittano per dieci minuti ad alto punteggio, conclusi in sostanziale parità (28-30). Gorgonzola parte meglio nella seconda frazione (0-10) e il terzo fallo di Leonardo Meroni complica ulteriormente le cose per coach Angelo Mazzoleni.

Calolzio va negli spogliatoi sotto di dodici (39-51) e lì resta anche all’inizio del secondo tempo, visto che gli ospiti volano via fino a toccare i trenta punti di scarto (45-75). I lecchesi hanno il merito di restare con la testa nella partita sino alla fine, dimezzando lo svantaggio alla sirena finale (80-97).

Miglior marcatore per la WBT Martino Rusconi a quota 19 punti. Doppia cifra anche per Samuele Longhi, Davide Perego – entrambi a quota 14 – e Stefano Radaelli (12).

“A parte il primo quarto, nel resto della partita abbiamo avuto grosse difficoltà difensive e non abbiamo avuto la pazienza di far girare il pallone, giocando un passaggio e un tiro – dichiara coach Mazzoleni – con punteggi così alti facciamo fatica, dobbiamo migliorare la parte difensiva”

WBT CALOLZIOCORTE – FAR NETWORK GORGONZOLA 80-97

PARZIALI: 28-30; 39-51; 55-79

CALOLZIOCORTE: Marabelli 2, Rusconi 19, Paduano, Meroni 3, Pirovano, Mazzoleni 5, Castagna 9, Longhi 14, Perego 14, Radaelli 12, Combi 2, Tentori n.e. All. Mazzoleni.