Basket serie C: prima sconfitta per l’Adinox Starlight Valmadrera

Le ragazze di mister Alberto Colombo sconfitte a Mariano Comense per 66 a 62

“Nessun dramma e avanti con il lavoro: siamo stati un po’ sciuponi”

VALMADRERA – Prima sconfitta della stagione per l’Adinox Starlight Valmadrera nell’ultima giornata di andata del campionato di serie C di basket femminile. Il derby lariano, giocato venerdì sera a Mariano Comense, è stato vinto dalla squadra locale del Sant’Ambrogio Mariano per 66-62. “Sapevamo che sarebbe stata una partita difficile – racconta coach Alberto Colombo, al termine di una gara in cui la Starlight Valmadrera è stata un po’ sciupona – . Abbiamo affrontato una formazione, quarta forza del girone, che era decisamente alla nostra portata. Ma sicuramente non abbiamo affrontato questa sfida con la giusta mentalità, mancando anche un po’ di quella cattiveria agonistica che ci vorrebbe quando si incontrano avversarie molto aggressive”. La partita era iniziata bene per le valmadreresi: “Nella prima parte del match abbiamo giocato molto vicino al loro canestro trovando anche un buon vantaggio: 8-14. Qualche errore al tiro, alcune palle perse in malo modo, e le locali rientrano in partita portandosi sul 17-15. Le marianesi si caricano molto di autostima, mentre noi iniziamo a perdere colpi sul piano della sicurezza. La Bassani e Mandonico ci tengono in partita. Teniamo bene il campo pur evidenziando qualche lacuna con le batterie esterne. Sotto di cinque punti, non riusciamo a chiudere il gap. Loro tengono bene in difesa vincendo il match 66-62. Questa sconfitta- conclude Colombo- deve far capire alle ragazze che nessuna squadra ti regala niente, e che ogni avversaria, quando trova la prima della classe, gioca sempre con un grande piglio agonistico. Nessun dramma ed avanti con il lavoro”.

S.AMBROGIO MARIANO 66

ADINOX STARLIGHT 62

Parziali: 18-15, 32-29, 49-43

S.Ambrogio Mariano: Cappelletti 7, Orsanigo E. 20, Maroni, Orlando 1, Orsanigo C., Conegian 2, Molteni, Maggioni 4, Gazzola, Ventura, Pozzi 8, Pontiggoa 24.

Adinox Starlight: Fusi 4, Orsanigo 3, Capaldo 2, Bassani 26, Scola, Andreotti, Adan 4, Pasqualin, Casartelli 8, Ciceri, Riva 3, Mandonico 12.