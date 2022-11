Basket Serie C Silver. Mandello, così proprio non va

Rimonta nel terzo quarto, poi il crollo nell’ultima frazione

Pessima prestazione al tiro, solo 1/20 da tre punti

SESTO SAN GIOVANNI – La Tecnoadda Mandello mastica amarissimo e, al termine di una prova altamente deficitaria, almeno per l’attacco, regala a una combattiva Rondinella Sesto San Giovanni la prima vittoria stagionale, dopo nove sconfitte di fila.

Il primo quarto è tutto per i padroni di casa, che doppiano i mandellesi con un pesante 22-11. Nella seconda frazione la Rondinella continua a tenere in mano il pallino del gioco, approfittando delle basse percentuali al tiro dei mandellesi (34-23).

Ai ritorno dagli spogliatoi i lariani sembrano più pimpanti. Omar Longhi e Ibrahim Niang – 14 punti in coppia nella frazione – riportano sotto gli arancioblu, che chiudono il quarto in parità (42-42). Proprio nel momento decisivo, l’attacco di Mandello va in completo black out: i soli sette punti dell’ultimo quarto non bastano per espugnare il campo di Sesto San Giovanni.

La Tecnoadda Mandello perde 56-49 con l’ennesima prestazione deludente al tiro, visto il 60% ai liberi e un pessimo 1/20 da tre. In doppia cifra solo i due lunghi: 15 punti e 13 rimbalzi per Niang, 12 per Longhi.

“Sono in difficoltà a fare un commento, non è stata una partita di pallacanestro ma piuttosto una partita di rugby, dove loro hanno menato più di noi. La difesa può essere andata bene, ma l’attacco no. Da lunedì torna Radaelli, speriamo che dia un po’ di morale alla squadra. Mancano ancora quindici partite, dobbiamo assolutamente non finire tra le ultime quattro”.

RONDINELLA SESTO SAN GIOVANNI – TECNOADDA MANDELLO 56-49

PARZIALI: 22-11, 34-23, 42-42

MANDELLO: Niang 15, Longhi 12, Marrazzo 8, Balatti 7, Ratti 4, De Gregorio 2, Puglisi 1, Combi, Invernizzi, Lanfranconi, Scala. All. Tocalli.