Basket Serie C Silver. Mandello perde all’over time contro Venegono

Terza sconfitta di fila per la Tecnoadda

Doppia doppia per Alessandro Allevi

MANDELLO – Sconfitta ai tempi supplementari per la Tecnoadda Mandello. Sul campo dl CRAL a sorridere sono i varesini del Basket Venegono, vincitori dopo un tempo supplementare.

Mandello parte male e deve rincorrere per tutto il primo tempo, andando al riposo lungo sotto di un punto (38-39).

Nella ripresa la partita continua punto a punto. Mandello allunga fino a sei punti di vantaggio, ma Venegono rientra subito con un paio di triple. Coach Federico Tocalli prova la zona per resistere, ma gli ospiti hanno cinque punti di vantaggio a un minuto dalla sirena finale. Mandello impatta con una tripla di Riccardo Motta e un canestro di Thomas De Gregorio. L’errore di Venegono sull’ultimo tiro manda la gara ai tempi supplementari (70-70).

All’over time la Tecnoadda non ne ha più e cede col punteggio di 74-78.

Doppia doppia da 16 punti e 13 rimbalzi per Alessandro Allevi.

“Questa è la terza sconfitta di fila – dichiara coach Tocalli a fine gara – spero che nelle prossime settimane riusciremo ad allenarci con la squadra al completo, rimboccandoci le maniche nel girone di ritorno per non perdere il treno play-off.

TECNOADDA MANDELLO – BASKET VENEGONO 74-78

PARZIALI: 10-16, 38-39, 54-52, 70-70

MANDELLO: Lafranconi L n.e, Paduano 10, Melzi 7, Motta 8, Balatti 12, Allevi 16, Crippa G. n.e, Radaelli 15, Lafranconi S, Crippa M. n.e, Thomas De Gregorio 6. All. Tocalli.