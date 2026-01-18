Basket Serie C. WBT Calolzio, una vittoria che vale doppio!

I lecchesi vincono 82-64

“Il duro lavoro settimanale ripagato” dichiara coach Perego

OLGINATE – La WBT Calolziocorte ottiene una vittoria che vale doppio contro SAS Pellico Verolanuova. I ragazzi di coach Ivano Perego non solo hanno ottenuto un ampio successo, ma sono anche stati in grado di ribaltare la differenza canestri rispetto alla sconfitta dell’andata.

Nei primi quindici minuti di gioco c’è una sola formazione in campo, quella lecchese. Calolzio arriva a scollinare i venti punti di margine, andando al riposo su un tranquillo 47-34.

Quello che nessuno si sarebbe aspettato è il rientro arrembante di Verolanuova nel secondo tempo. La formazione ospite arriva a un solo punto di distacco (53-52) nel terzo quarto, prima che i ragazzi di coach Perego riprendano il filo della partita.

Un break di nove punti consecutivi rilancia la WBT. I lecchesi prendono gas e non si fermano più, vincendo col punteggio di 82-64.

“Abbiamo messo in campo tutto quello che avevamo e si è visto. Il duro lavoro settimanale è stato ripagato. Finalmente portiamo a casa questi benedetti due punti che ci permettono di muovere la classifica e agganciare qualche avversaria – dichiara coach Perego – ci attende una settimana intensa per preparare la partita con Seriana e provare a fare un piccolo colpo e muovere ancora la classifica”.

WBT CALOLZIOCORTE – SAS PELLICO VEROLANUOVA 82-64

PARZIALI: 27-16, 47-34, 65-55

CALOLZIOCORTE: Radaelli 20, Dal Barba 12, Galli 11, Arnaboldi 10, Bonfanti 10, Gotti 7, Rusconi 7, Longhi 5, Colosimo, Parravicini, Viganò, Ciobotariov n.e, All. Perego