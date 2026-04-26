Basket Serie C. WBT Calolziocorte, la salvezza è a un passo

Espugnata Busnago (61-76)
Mercoledì gara 2 al PalaRavasio
BUSNAGO – Inizia con il passo giusto il turno di play-out della WBT Calolziocorte. Sul campo di Busnago i ragazzi di coach Christian Ronconi vincono d’autorità e si portano a un solo passo dalla salvezza: un successo nel turno interno di mercoledì prossimo al PalaRavasio garantirebbe alla WBT la permanenza in Serie C anche il prossimo campionato.
Il primo quarto entrambe le squadre si studiano, ma Calolzio si dimostra molto più pronta nella seconda frazione e con un parziale di 6-20 va al riposo con quasi il doppio dei punti dei padroni di casa (17-33).
La ripresa la formazione lecchese gestisce il vantaggio accumulato nel primo tempo. Busnago riesce ad arrivare al massimo a nove punti di distanza, ma non oltre.
A fine gara il tabellone segna un ottimo 61-76 per la WBT. Miglior marcatore Claudio Gotti – ex di turno – con 15 punti.
Ottimista per il prossimo match coach Ronconi. «“Sarà un’altra battaglia ma noi cercheremo di tenere. Giochiamo davanti al nostro pubblico e speriamo di fare bene”.
FORTITUDO BUSNAGO – WBT CALOLZIOCORTE 61-76
PARZIALI: 11-13; 17-33; 35-56
CALOLZIOCORTE: Galli 6, Arnaboldi 2, Rusconi 11, Gotti 15, Bonfanti 3, Ciobotariov, Viganò 2, Chillon n.e, Colosimo n.e, Longhi 12, Radaelli 14, Del Barba 11.