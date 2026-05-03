Basket Serie C. WBT Calolziocorte, salvezza raggiunta!

Espugnata Busnago (54-62)

Grande prova di Radaelli, 24 punti per lui

BUSNAGO – Per la seconda volta consecutiva la WBT Calolziocorte di coach Christian Ronconi espugna il campo della Fortitudo Busnago, conquistando il diritto di giocare in Serie C anche la prossima stagione.

Busnago – senza l’infortunato Favalessa – forte della vittoria ottenuta mercoledì scorso al PalaRavasio, parte con le marce alte, chiudendo il primo tempo avanti di tre lunghezze (31-28).

Nella ripresa la difesa di Calolziocorte sale in cattedra. I ragazzi del presidente Dario Brini lasciano ai padroni di casa la miseria di 23 punti segnati in venti minuti – 9 nell’ultimo quarto! – e costruiscono nella loro metà campo il gap decisivo (54-62).

Da segnalare l’ottima prestazione di Stefano Radaelli, autore di 24 punti. Doppia cifra anche per Alessandro Del Barba (15).

“Gara tre contro Busnago si chiude con una vittoria che vale molto più del punteggio finale, vale un percorso, vale una trasformazione – dichiara coach Ronconi – tre mesi e mezzo fa questa squadra era diversa. C’erano dubbi, sguardi bassi, paura. Da quel momento è iniziato un lavoro silenzioso ma durissimo con una richiesta chiara: onestà, durezza mentale e fisica. Allenamenti intensi, confronti diretti, momenti in cui sarebbe stato facile spezzarsi. Ma il gruppo ha scelto di restare, compattarsi, aiutarsi l’un l’altro, di resistere”.

FORTITUDO BUSNAGO – WBT CALOLZIOCORTE 54-62

PARZIALI: 17-12; 31-28; 45-45

CALOLZIOCORTE: Radaelli 24, Dal Barba 15, Bonfanti 7, Rusconi 6, Gotti 4, Viganò 3, Galli 2, Arnaboldi 1, Longhi, Chillon n.e, Ciobotariov n.e, Colosimon.e. All. Ronconi