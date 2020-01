Basket Serie CGold. Enginux, così proprio non va

Pesante sconfitta contro Busnago

Squadra acciaccata e senza Zambelli

OLGINATE – Inizia come peggio non potrebbe il girone di ritorno della Enginux Calolziocorte. La formazione di coach Mazzoleni resiste poco più di un quarto e poi viene asfaltata dalla Fortitudo Busnago.

Calolzio scende in campo senza Federico Zambelli, febbricitante. Al suo posto il diciottenne Mattia Pirovano. Nonostante la pesante assenza, l’inizio di gara della Enginux è piuttosto energico (9-2). Busnago non si fa impressionare e si rimette in scia, chiudendo il primo quarto avanti (23-24).

La seconda frazione è un vero e proprio incubo per i padroni di casa, che mettono nel cesto solo cinque punti. Busnago ringrazia e va al riposo lungo con quasi venti punti di margine (29-48).

I tifosi di casa che sperano in una reazione calolziese restano presto delusi. Un canestro di Mazzoleni a metà quarto fa scollinare Busnago addirittura sul più trenta (35-65), con la partita che si concluderà sul punteggio di 61-85 per la squadra ospite.

“Abbiamo giocato bene per quindici minuti – dichiara coach Angelo Mazzoleni – poi si è spenta la luce. Il secondo tempo è stata un’agonia, l’unica cosa che possiamo fare è rimboccarci le maniche e tornare in palestra a lavorare.”

ENGINUX CALOLZIOCORTE – FORTITUDO BUSNAGO 61-85

PARZIALI: 23-24, 29-48, 48-77.

CALOLZIOCORTE: Meroni 7, Pirovano Mattia 6, Rusconi 10, Floreano 12, Perego 14, Galluccio n.e, Bonacina 6, Ferrario 2, Pirovano Nicolò, Galli, Porro 4. All. Mazzoleni.

BUSNAGO: Perego 4, Mazzoleni 8, Bazzoli 18, Corna 29, Werlich 10, Chirico, Tamagnone, Farinatti 6, Andreotti, Magni 3, Morando 7. All. Galli.