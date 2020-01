Basket Serie D. L’Edilcasa Civatese vince ed è prima

Espugnato il campo di Nibionno.

Diciassette punti per Daniele Galli.

NIBIONNO – L’Edilcasa Civatese espugna il campo del Basket Nibionno e approfitta appieno del regalo fattole dai cugini di Pescate, conquistando la vetta solitaria del girone di Serie D.

La sfida contro Nibionno non è stata una passeggiata per la formazione grigiorossa. Dopo un primo tempo di assoluto equilibrio, conclusosi sul punteggio di trenta pari, sono stati i padroni di casa a dare il primo strappo nel terzo quarto. Uno scatenato Daniele Galli – diciassette punti in serata – ricuce fino al 48-47 del trentesimo minuto.

Nell’ultima frazione la Civatese vola fino al più sei, ma non riesce a difendere il vantaggio fino alla fine. Nibionno ci crede e assalta all’arma bianca, avendo anche il tiro della potenziale vittoria. L’errore, e il successivo rimbalzo di Capovilla, garantiscono all’Edilcasa la vittoria col punteggio di 67-69.

“Nibionno è un ottima squadra e oggi non è stato per nulla facile. Abbiamo vinto il primo dei tre scontri diretti che ci attendevano per difendere il primo posto. Non ci accontentiamo e proveremo a migliorarci ancora” dichiara coach Marco Brusadelli.

BASKET NIBIONNO – EDILCASA CIVATESE 67-69

PARZIALI: 15-14, 30-30, 48-47

CIVATE: Galli 17, Panzeri 12, Bosso 9, Butti 8, Consonni 7, Corti 6, Castagna 5, Castelnuovo 4, Negri 1, Castelletti 0, Capovilla 0, Maver 0. All. Brusadelli