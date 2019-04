Tecnoadda prima per il secondo anno consecutivo.

Vercurago approfitta della sconfitta di Cologno ed è ottava.

MANDELLO – La sfida impari tra Tecnoadda Mandello e Autovittani Pescate sancisce per entrambe un punto fermo: Mandello, approfittando della sconfitta di Treviglio, è matematicamente prima. Pescate andrà ai Play Out, ci sarà solo da stabilire la posizione in classifica.

L’inizio di gara è tutto per la Tecnoadda, che guadagna un rassicurante margine fin da subito e chiude il primo quarto con quasi la doppia cifra di vantaggio (20-11). Nella seconda frazione i padroni di casa perdono un po’ d’intensita è Pescate può riavvicinarsi (36-30).

La ripresa inizia con l’Autovittani in gas: i ragazzi di coach Luca Lorenzon piazzano un parziale di 1-6 e sbagliano per un paio di volte il canestro del potenziale sorpasso. Lo sbandamento della Tecnoadda dura pochi attimi. I ragazzi di coach Pozzi dilagano nell’ultimo quarto e sprintano fino al più venti finale (84-64).

“Con la sconfitta di Treviglio ci siamo garantiti il primo posto in classifica per il secondo anno consecutivo – dichiara coach Marco Pozzi – adesso pensiamo ai Play Off.”

“Il distacco finale credo sia esagerato – dichiara coach Luca Lorenzon – loro restano comunque la miglior squadra del girone e gli faccio i complimenti. Non era certamente qui che dovevamo trovare i punti per la salvezza.”

TECNOADDA MANDELLO – AUTOVITTANI PESCATE 84-64

PARZIALI: 20-11, 36-30, 53-45, 84-64

MANDELLO:Tavola 3, Paduano 3, Balatti 9, Radaelli 17, Melzi 4, Niang 16, Crippa 7, De Gregorio, Anghileri 13, Marchesi 5, Zucchi, Marrazzo 7. All. Pozzi

PESCATE:Mazzieri 8, Doka, Monte 8, Radaelli, Puglisi, Mencarelli 21, Gatti 4, Rotta 2, Nasatti 10, Brusoni, Longhi 6, Maver 5. All. Lorenzon

VERCURAGO – Sconfitta indolore per la Medinmove Vercurago. I ragazzi di coach Michele Monti vengono superati al PalaNovella dall’Excelsior Bergamo, ma la contemporanea sconfitta di Cologno regala loro comunque l’ultimo posto per i Play Off.

È una Vercurago brillante quella che inizia la partita, approfittando di una difesa bergamasca piuttosto lassa. Dopo il primo quarto, chiuso avanti 21-15, Vercurago fatica un po’ nella seconda frazione e solo una tripla di Andrea Ratti allo scadere lascerà i coguari in scia (33-34).

Uno scatenato Stefano Combi guiderà la truppa di coach Monti a un parziale di nove punti consecutivi che regaleranno il nuovo vantaggio ai coguari (50-46), ma sarà l’ultimo guizzo dei giovani lecchesi. Gli esperti bergamaschi allungheranno nell’ultimo quarto, vincendo col punteggio di 67-76.

“Buona gara per voglia e intensità, peccato per le percentuali dal campo che non ci hanno aiutato – dichiara coach Michele Monti – l’aiuto è arrivato da Verdello che, vincendo contro Cologno, ci ha consegnato con una gara d’anticipo l’accesso da ottava ai playoff”

MEDINMOVE VERCURAGO – EXCELSIOR BERGAMO 67-76

PARZIALI:21-15, 33-34, 50-50, 67-76

VERCURAGO:Ratti 13, Combi 18, Ghirlandi 8, Colombo 6, Marchesi 3, Colosimo 2, Allevi 16, Todeschini 1, Lomasto, Bianchi, Comi, Cianci n.e. All.Monti

BERGAMO: Ricci 12, Celeri, Cornaro 12, Sironi 20, Armanni 12, Xausa, Tonsi, Lussana 3, Foresti 12, Reguzzi, Zucchetti 3, Locatelli 2. All. Biasizza.