Basket Serie D. Pescate tiene Puglisi e aggiunge Tentori

PESCATE – Prosegue il puntellamento della rosa dell’Autovittani Pescate. Dopo l’arrivo di quattro giocatori direttamente dal Basket Albavilla, la società lecchese ha aggiunto due ulteriori tasselli: Francesco Puglisi e Filippo Tentori.

Francesco Puglisi (180 cm – 1998) da diversi anni milita nell’Autovittani ma, per problemi lavorativi, non è mai riuscito a giocare con continuità. Quest’anno il playmaker ha dato piena disponibilità e sarà pronto a giocarsi il posto in quintetto con Bonacina e il giovane Colombo.

Filippo Tentori (192 cm – 2002) è un’ala atletica di oltre centonovanta centimetri. Ha iniziato le giovanili nel progetto Bluceleste Basket, ma da un paio di stagioni è tornato a vestire la maglia del Basket Galbiate, società con cui aveva fatto anche il minibasket e con cui ha esordito anche nel campionato di Promozione.

“Penso che Filippo Tentori sia uno dei prospetti migliori del territorio – dichiara coach Igor Amadori – è un giocatore con ottimo potenziale offensivo, ancora un po’ da sgrezzare tecnicamente. Il fatto che abbia scelto di venire a giocare da noi è segno che crede nel nostro progetto sui giovani. Per quanto riguarda Francesco Puglisi, sono contento che resti con noi. É un giocatore intenso, di carattere, che ci permette di dare ulteriore profondità al nostro reparto esterni.”