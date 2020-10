Basket Serie D. Prima amichevole stagionale per la Medinmove Vercurago

Sgambata dei Coguari contro il Basket Lierna di coach Lo Martire

Facile vittoria dopo cinque quarti di gioco

VERCURAGO – Mercoledì 30 settembre 2020 la Medinmove Vercurago ha fatto il suo esordio stagionale, affrontando in amichevole il Basket Lierna, squadra che disputerà il campionato di Promozione.

La formazione allenata da coach Gianluca Motta non ha avuto troppi problemi ad affrontare i ragazzi di coach Simone Lo Martire. La differenza di categoria si è subito fatta sentire fin dal primo quarto, coi coguari che lo hanno chiuso avanti con più di una doppia cifra di vantaggio.

Dopo aver azzerato il punteggio, la sfida è ripartita. Vercurago ha vinto tutti e cinque i quarti disputati, chiudendo la serata con un vantaggio attorno alla trentina di punti complessivi.

“Abbiamo fatto una buona sgambata, la prima dopo tanti mesi di stop. A livello offensivo devo dire che abbiamo fatto molto bene in campo aperto e in transizione, meno nel gioco a metà campo, dove abbiamo ancora qualcosa da oliare. In difesa sono contento, a parte qualche piccola distrazione” dichiara coach Motta.

La Medinmove tornerà in campo mercoledì prossimo, nell’impegnativa sfida contro la Tecnoadda Mandello, sul campo degli arancioblu. “Per noi sarà sicuramente un buon test – conclude l’allenatore calolziese – contro una squadra rodata, che gioca insieme da anni e disputa una categoria superiore alla nostra”.