Basket Serie D. Tamponi negativi, l’Autovittani pronta a tornare in palestra

La squadra di coach Amadori ricomincerà domani sera

“Ragazzi carichi, rientreremo in maniera graduale”

PESCATE – Dopo Nibionno, un’altra formazione lecchese di Serie D si prepara al ritorno in palestra, l’Autovittani Pescate di coach Igor Amadori. La formazione lecchese ha effettuato ieri i tamponi per i giocatori della prima squadra e, visto l’esito negativo per tutti, domani tornerà in palestra.

“Domani alle 20.45 finalmente potremo tornare ad allenarci – dichiara coach Amadori – sono contento che tutti i giocatori del roster abbiano accettato di tornare a giocare. L’unico assente sarà Bonacina, ancora alle prese con un infortunio al ginocchio”.

La formazione pescatese è ferma da ottobre. “Abbiamo dato ai ragazzi un programma da seguire durante lo stop forzato, ma difficilmente sarà sufficiente. Saremo costretti a un rientro in palestra graduale, considerando però che entro la fine della settimana potrebbero uscire i nuovi gironi”.

Le formazioni regionali hanno tempo fino al 10 febbraio 2021 per comunicare il ritiro dai campionati. Al momento solo la Medinmove Vercurago ha annunciato la rinuncia. “La squadra è completa, al massimo ci servirebbe un lungo di ruolo. Vedremo se ci sarà qualche giocatore svincolato interessato ad aggregarsi a noi” conclude l’allenatore lariano.

Oltre alla prima squadra, ripartiranno anche le formazioni giovanili U14, U15 e U18.