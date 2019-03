Coach Michele Monti fermato per un turno.

Due giornate di squalifica per Colombo e il capitano Lomasto.

VERCURAGO – Il giudice sportivo ha usato la mano pesante con la Medinmove Vercurago. A pagare non sarà solo coach Michele Monti, ma anche i giocatori Francesco Colombo e Marco Lomasto, tutti espulsi durante il secondo tempo della partita disputata settimana scorsa contro la Pol. La Torre e persa in maniera piuttosto netta (49-75).

Coach Monti era stato espulso al terzo minuto del terzo quarto. L’allenatore lecchese aveva protestato un po’ troppo vivacemente contro i due arbitri, lamentando un trattamento iniquo verso la sua formazione. La squalifica di un turno permetterebbe alla società di pagare l’ammenda e di averlo comunque in panchina nella prossima partita.

Colombo e Lomasto sono stati espulsi per aver proferito un’espressione blasfema durante la suddetta partita. A Colombo è stata comminata l’aggravante di aver tenuto un comportamento offensivo nei confronti degli arbitri, a Lomasto quella di essere il capitano della squadra. Entrambi sono stati fermati per due turni.

Lo stop dei due giocatori è particolarmente pesante, visto che la prossima partita si giocherà contro il fanalino di coda ARS Rovagnate e la Medinmove ha assolutamente necessità di tornare alla vittoria dopo tre sconfitte consecutive.

Il presidente Fabio Gatti serra le fila in vista del finale di stagione. “Il nervosismo contro La Torre ci è costato caro, anche perché ultimamente abbiamo qualche problema ad allenarci in dieci a causa dei numerosi infortuni. Sono sicuro che i ragazzi sapranno reagire e recuperare entusiasmo per le ultime sei partite di campionato. Al momento stiamo disputando una grande stagione e saremmo in zona Play Off, non dobbiamo mollare proprio ora.”