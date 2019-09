Basket Serie D. Vercurago seconda al torneo di Cologno

Sconfitta in finale contro Cinisello

Coach Motta: “Ottimo atteggiamento”

COLOGNO AL SERIO – Il primo torneo prestagionale per la Medinmove Vercurago si chiude con una vittoria, in semifinale, e la successiva sconfitta in finale.

Venerdì 6 settembre la formazione allenata da coach Gianluca Motta, senza l’acciaccato Simone Figini, ha vinto senza problemi la sfida contro i padroni di casa. Dopo poco più di una settimana di lavoro i lecchesi si sono dimostrati reattivi in campo, mantenendo il controllo della partita per tutti i quaranta minuti e vincendo col punteggio di 74-58.

La finalissima contro Cinisello – squadra esperta, negli ultimi tre anni sempre ai Play Off – ha rappresentato un ben altro grado di difficoltà per i giovani coguari. Dopo un primo quarto chiuso in parità, i milanesi si sono arroccati nella difesa a zona per lunghi tratti, prendendo il comando della partita. Vercurago è restata sempre oltre la decina di punti di scarto, chiudendo con una sconfitta pesante da oltre trenta punti (43-74)

“In questo momento della stagione il risultato conta poco – dichiara coach Gianluca Motta – conta di più vedere l’atteggiamento in campo e in palestra, ed è sempre positivo. Abbiamo ancora parecchie cose da aggiustare, ma stiamo lavorando per farlo.”

MEDINMOVE VERCURAGO – COLOGNO AL SERIO 74-58

VERCURAGO:Ghirlandi 10, Garota 4, Monte 18, Perillo 2, Colosimo 3, Pozzi 17, Radaelli 2, Cazzaniga 12, Molgora 5, Lomasto 1, Combi, Marchesi. All. Motta.

MEDINMOVE VERCURAGO – BASKET CINISELLO 43-74

VERCURAGO: Ghirlandi 5, Perillo, Combi 3, Radaelli 2, Monte 7, Marchesi 2, Lomasto, Colosimo 3, Cazzaniga 15, Gatora, Molgora, Pozzi 6. All. Motta.