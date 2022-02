Basket Serie D. Vercurago si prende il derby contro Pescate

Intensa battaglia tra Medinmove e Autovittani, vinta dai coguari

La Civatese spaventa la capolista Basket Seregno

VERCURAGO– La Medinmove Vercurago vendica la sconfitta dell’andata e ottiene una preziosa vittoria nel derby contro una mai doma Autovittani Pescate.

Sono gli ospiti a partire meglio (4-9) ma i ragazzi di coach Alessandro Ciceri ci mettono poco per ingranare, sorpassano con due liberi di Simone Figini e chiudono il quarto sul punteggio di 18-14.

Nella seconda frazione un frizzante Cristiano Motta porta energia a Vercurago. Le triple consecutive di Matteo Cazzaniga e Stefano Combi danno ai Coguari la doppia cifra di vantaggio (33-21). Pescate sbanda e resta in partita grazie ai guizzi di Marcello Butti, miglior marcatore dei suoi a quota 14 punti.

La ripresa inizia con Vercurago in controllo (43-30), ma coach Igor Amadori si presenta in campo con una zona che manda completamente in tilt l’attacco dei padroni di casa. Pescate rimonta un passo alla volta e sorpassa (51-54) con un canestro di Francesco Puglisi.

Vercurago sbanda vistosamente e si affida al dominio di Lorenzo Pozzi sotto ai tabelloni – 25 rimbalzi catturati! – e alla solidità difensiva che concede agli ospiti due soli punti nei primi otto minuti dell’ultimo quarto.

A fine gara la Medinmove vince col punteggio di 66-58. Miglior marcatore del match Cazzaniga a quota 15 punti.

“Sono contento per i ragazzi – dichiara coach Alessandro Ciceri – in settimana abbiamo lavorato tanto sulla difesa e i risultati si sono visti. L’attacco alla zona non ha funzionato, dobbiamo migliorare ancora”.

“Per noi era importante giocarci la partita fino alla fine, e così è stato – dichiara coach Amadori – purtroppo la differenza fisica sotto canestro era evidente, senza i lunghi titolari abbiamo subito troppo”.

MEDINMOVE VERCURAGO – AUTOVITTANI PESCATE 66-58

PARZIALI: 18-14; 43-30; 51-54.

VERCURAGO: Cazzaniga 15, Pozzi 14, Albenga 13, Motta 8, Combi 7, Figini 4, Marchesi 3, Lomasto 2, Garota, Butta n.e, Grilli n.e. All Ciceri.

PESCATE: Butti 14, Cala 13, Puglisi 10, Tentori 10, Nasatti 4, Chiappa 3, Colombo 2, Mitula 2, Bartesaghi, Chirico, Fargetta, Landry. All. Amadori.

CIVATE – Una buona Edilcasa Civatese spaventa la capolista Basket Seregno, sfiorando un prezioso foglietto rosa.

L’inizio è tutto di marca ospite, con Seregno che chiude il primo quarto avanti di quattro punti (10-14). Nel secondo quarto i brianzoli allungano ulteriormente fino a sfiorare la doppia cifra di vantaggio ma i ragazzi di coach Marco Brusadelli si rimettono in pista, andando al riposo sotto di un possesso pieno (25-28).

La Civatese sprofonda ulteriormente nella terza frazione, ma non molla e si rilancia nell’ultimo quarto. Cinque punti consecutivi di Fabio Panzeri danno ai grigiorossi il primo vantaggio della partita, ma l’esperta formazione di coach Ivano Perego nel finale riesce a portare a casa la vittoria col punteggio di 62-66.

Tre giocatori in doppia cifra per l’Edilcasa: 19 per Daniele Castagna, 18 per Riccardo Rotta e 14 per Panzeri.

“Abbiamo giocato come volevamo. Finalmente ora riusciamo a essere tosti in difesa e giocare anche contro squadre più complete di noi. Nell’analisi della partita i 10 punti concessi in contropiede su palla persa hanno pesato sull’esito finale” dichiara coach Brusadelli a fine match.

EDILCASA CIVATESE – BASKET SEREGNO 62-66

PARZIALI: 10-14; 25-28; 42-47

CIVATE: Castagna 19, Rotta 18, Panzeri 14, Galli 4, Bosso 3, Capovilla 2, Castelletti M. 2, Negri, Frigerio, Brusadelli, Maver, Castelletti S.