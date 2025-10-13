Basket Serie DR1. Basket Lecco, ottima vittoria con Morbegno

Ampia vittoria per i blucelesti (75-50)

25 punti dell’ex Giacomo Marrazzo

LECCO – Seconda partita casalinga e seconda vittoria per il Basket Lecco di coach Massimo Meneguzzo. A cedere il passo alla formazione lariana è stata la Pezzini Morbegno, superata con un ampio 75-50.

Il primo quarto inizia con un assolo di Jakimovsky, che segna tutti i primi nove punti blucelesti (9-2). Morbegno di mette un po’ a carburare ma nel secondo quarto, allungando la difesa, riesce comunque a mantenersi a contatto (36-26).

Nella ripresa sale sugli scudi Giacomo Marrazzo. L’ex di giornata prende sulle spalle l’attacco lecchese con una prestazione da 25 punti in altrettanti minuti, col 50% da oltre l’arco. Morbegno continua a dare battaglia ma non ha i mezzi per fermare la squadra lariana, che ottiene un’ampia vittoria.

“Abbiamo fatto un passo avanti in quello che speriamo di diventare – dichiara coach Meneguzzo – loro vanno presi con estrema attenzione perché sono una squadra che non molla mai, bene allenata. Siamo ancora un cantiere aperto ma se facciamo quello visto oggi possiamo continuare ad andare sempre meglio, dando spazio anche a giocatori che lo scorso anno erano in DR3 o nel settore giovanile”.

BASKET LECCO – PEZZINI MORBEGNO 75-50

PARZIALI: 18-9, 36-26, 59-39

LECCO: Radice 7, Galbiati 2, Castelli, Jakimovski 22, Gianola 2, Castagna 2, Ferrari 9, Puzovic, Fall n.e, Cherubini 6, Marrazzo 25, Peccati n.e. All. Meneguzzo.