Basket Serie DR1. Edilcasa Civatese nel segno della continuità

Roster quasi invariato per i grigiorossi

Settimana prossima l’esordio in amichevole contro Pescate e Lecco

CIVATE –Carpe Diem Calolziocorte, Basket Lecco e Autovittani Pescate hanno ampiamente rinnovato il loro roster. Così non ha fatto l’Edilcasa Civatese, che ha scelto di puntare sulla continuità di una squadra che ormai da anni gioca insieme.

La stagione dei grigiorossi è partita lo scorso 25 agosto al PalaCivitz – che attualmente è fuori uso, causa messa in opera del nuovo parquet – con due soli innesti: il playmaker Davide Sberna da Erba e il lungo Carlo Zocca dal Basket Lecco. Si può considerare un “nuovo acquisto” anche il ritorno del 41enne Fabio Panzeri, lo scorso anno ai box a causa dell’infortunio al tendine d’Achille.

L’unico giocatore ad aver lasciato il gruppo è Andrea Maver, che è passato al Basket DueVi Galbiate.

“L’obiettivo primario è quello di mantenere la categoria – dichiara il confermato coach Marco Pozzi – lo scorso anno siamo arrivati noni, quest’anno proveremo ad arrivare ottavi. Non sarà facile perché il girone è più difficile, con Lecco, Binzago, Agrate, Vimercate e Varedo che sono squadre di ottimo livello, e l’incognita Forti e Liberi Monza. La nostra forza sarà l’avere un gruppo collaudato”.

Il calendario di amichevoli inizierà con un “back to back”: venerdì 12 settembre a Malgrate contro l’Autovittani Pescate, sabato 13 al Bione contro il Basket Lecco.