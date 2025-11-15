Basket Serie DR1. La SRN Civatese sfiora la rimonta miracolosa

I lecchesi perdono di un punto contro Rovello (76-77)

Venti punti rimontati nell’ultimo quarto non sono bastati

CIVATE – Sconfitta sul filo di lana per la SRN Civatese. La formazione di coach Marco Pozzi ha perso di un solo punto la sfida interna contro la Pallacanestro Cabiate.

La partita si mette subito in salita per la formazione grigiorossa, complice una difesa non certo ermetica e un attacco che non carbura del tutto. Il risultato è che alla fine del primo tempo i civatesi hanno oltre venti punti da recuperare (27-48).

Il terzo quarto non migliora le cose (48-49), ma è nell’ultima frazione che i ragazzi di coach Pozzi trovano finalmente il giusto ritmo. La civatese segna quasi trenta punti nell’ultimo quarto e incredibilmente rimonta – con un Daniele Castagna “bollente” da 27 punti! – fino a pareggiare il match nell’ultimo minuto di gioco. Purtroppo lo sforzo si fa sentire nel finale di gara e la squadra lecchese perde di un solo punto (76-77).

“Non abbiamo mollato per tentare di randrizzare la partita ma purtroppo quando rincorri dall’inizio in questo campionato è difficile portarla a casa – dichiara il coach – lavoriamo per migliorare l’approccio alle partite e cercare la costanza nell’arco dei quaranta minuti”.

SRN CIVATESE – PALL. CABIATE 76-77

PARZIALI: 14-23, 27-48, 48-69

CIVATE: Castagna 27, Galli 13, Margutti 12, Corti 8, Minari S.7, Lomasto 5, Bianchi 2, Minari L.2, Casadei, Negri, Tentori, Zucchelli n.e. All Pozzi.