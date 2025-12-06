Basket Serie DR1. SRN Group Civatese, non c’è il due senza il tre!

Battuta la DI.PO. Vimercate 77-66

18 punti per Filippo Tentori, miglior marcatore tra i lecchesi

CIVATE – Terza vittoria consecutiva per la SRN Group Civatese. La formazione grigiorossa ha respinto al PalaCivitz l’assalto della DI.PO. Vimercate, vincendo di una decina di punti.

Il primo quarto lo porta a casa la formazione di casa, chiudendolo sul punteggio di 22-13. La DI.PO. alza il volume dei contatti nella seconda frazione ma non riesce a riavvicinarsi, così gli ospiti tentano la carta della zona, ancora senza frutti particolari.

L’ultimo quarto vede i ragazzi di coach Marco Pozzi allungare ulteriormente fino a sfiorare i venti punti di vantaggio, per poi chiudere il match sul punteggio di 77-66.

Altra ottima prova offensiva di Filippo Tentori, autore di 18 punti.

“Vittoria importante contro una squadra per noi fisica e di esperienza, i ragazzi nel primo tempo sono stati bravi a seguire il piano partita e a concedere solo 29 punti – dichiara l’allenatore brianzolo – nel secondo tempo abbiamo subito la zona e la pressione, attaccando con poca lucidità, dobbiamo imparare a gestire meglio determinati possessi”.

SRN GROUP CIVATESE – DI.PO VIMERCATE 77-66

PARZIALI: 22-13; 41-29; 60-47

CIVATE: Tentori 18, Castagna 12, Corti 12, Bianchi 8, Margutti 7, Minari L. 6, Casadei 5, Minari S. 5, Panzeri 3, Negri 1, Lomasto, Brusadelli. All. Pozzi.