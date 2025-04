Basket Serie DR1. WBT prima, per la Civatese finisce qui

Calolzio “vendica” la sconfitta dell’andata

La Civatese vince ma non basta, è nona

OLGINATE – La WBT Calolziocorte ha battuto l’Italcontrol Villasanta al termine di una partita in cui gli ospiti hanno effettuato quaranta minuti di difesa a zona “bulgara”, senza mai cambiare piano difensivo.

Il piano di Villasanta sembra funzionare nel primo tempo, approfittando di una formazione calolziese col mirino scentrato (34-35).

A metà ripresa, con un parziale di nove punti consecutivi (43-38), parrebbe che Calolzio possa definitivamente staccare la formazione brianzola. In realtà gli ospiti si rimettono in pista che arrivano alla fine del terzo quarto con un vantaggio di quattro punti (51-55).

Lo strappo decisivo che consente alla WBT di vincere arriva negli ultimi cinque minuti di partita e vede come protagonista Simone Paduano: le sue tre “triple” lanciano Calolzio verso la vittoria col punteggio di 70-63.

Gran partita di Federico Casati, autore di 26 punti.

“È stato un buon allenamento contro la zona – dichiara coach Ivano Perego – i miei ragazzi sono stati bravi quando hanno giocato con pazienza, quando abbiamo affrettato le soluzioni abbiamo avuto troppe palle perse”.

WBT CALOLZIOCORTE – ITALCONTROL VILLASANTA 70-63

PARZIALI: 16-21, 34-35, 51-55

CALOLZIOCORTE: Casati 26, Crippa 12, Paduano 9, Radaelli 8, Mazzoleni 6, Butti 3, Combi 2, Longhi 2, Meroni 2, Colosimo, Marchesi. All. Perego

APPIANO GENTILE – Una distratta Edilcasa Civatese rischia di regalare la prima vittoria stagionale all’Indipendente Appiano, I ragazzi di coach Marco Pozzi – già sicuri del nono posto – rimontano nell’ultima frazione ma la contemporanea vittoria di Cabiate contro Erba fa sfumare proprio all’ultimo il sogno play-off.

L’inizio di gara sembra positivo per i civatesi, attenti in difesa e avanti con tranquillità nel primo quarto (8-15). Nei quarti centrali sono però i padroni di casa ad avere la meglio, arrivando a sfiorare la doppia cifra di vantaggio all’inizio del terzo quarto.

Col sogno dei play-off ancora a portata di mano, i grigiorossi riprendono in mano la partita nell’ultima frazione e la vincono col punteggio di 51-59.

“Abbiamo concluso la stagione con tre vittorie di fila – dichiara coach Marco Pozzi – stasera non era facile mentalmente contro una squadra a zero punti, peccato aver sprecato nella prima parte di stagione, avremmo potuto giocarci i playoff”.

Con la vittoria di questa sera la Civatese conferma il nono posto in classifica, l’unico che non dà diritto alla fase di post season. I grigiorossi ripartiranno dalla DR1 il prossimo anno.

INDIPENDENTE APPIANO – EDILCASA CIVATESE 51-59

PARZIALI: 8-15, 24-21, 43-38

CIVATE: Castagna 12, Galli 12, Tentori 10, Rotta 9, Bianchi 6, Corti 3, Iuculano 2, Lomasto 2, Negri 2, Bosso 1, Brusadelli, Minari. All. Pozz