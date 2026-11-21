Pescate corsara a Cavenago (71-77)

Nessun problema per Olginate contro Bergamo (90-58)

CAVENAGO – Continua la risalita per l’Autovittani Pescate. Con la vittoria sul campo del Butterfly Cavenago i ragazzi di coach Angelo Mazzoleni raggiungono i dieci punti in classifica e consolidano la loro posizione in zona play-off.

I padroni di casa segnano il primo canestro della partita, ma questo sarà il loro unico vantaggio. Pescate chiude il primo quarto avanti di cinque punti (10-15) e non si volta mai indietro, mantenendo una forbice che arriva più volte anche alla doppia cifra di vantaggio.

A fine match il tabellone segna un positivo 71-77 in favore dei lecchesi. Miglior marcatore del match Marco Gianola con 14 punti e 9/10 dalla lunetta.

“Una partita non bellissima, nella quale siamo stati sempre in vantaggio – dichiara coach Mazzoleni – contenti della vittoria, adesso pensiamo alla partita di settimana prossima contro San Pellegrino”.

BUTTERFLY CAVENAGO – AUTOVITTANI PESCATE 71-77

PARZIALI: 10-15; 34-36; 53-59

PESCATE: Butta 13, Butti, Diagne 7, Meroni 7, M. Mazzoleni, Gianola 14, Bianchini 3, Riva, Marabelli 10, Garota 12, Lafranconi 4, T. Mazzoleni 7. All. Mazzoleni.

OLGINATE – Facile vittoria casalinga per la Nuova Pallacanestro Olginate contro il fanalino di coda Excelsior Bergamo. I ragazzi di coach Marzio Puglisi hanno vinto col punteggio di 90-58.

Con questo successo – e la contemporanea sconfitta di Caravaggio – i lecchesi hanno agganciato il momentaneamente quarto posto in classifica, in attesa della sfida al vertice tra Almenno (1°) e Morbegno (3°).

NP OLGINATE – EXCELSIOR BERGAMO 90-58