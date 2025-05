Basket Serie DR3. Inizia la post-season per le lecchesi!

Lecco, Galbiate e Olginate inseguono la promozione

Una tra Aurora e Robbiate retrocederà in DR4

LECCO – Conclusasi la regular season settimana scorsa, ora è tempo di “post-season” per le squadre lariane che disputano il campionato di DR3. Basket Lecco, Due VI Galbiate e Nuova Pallacanestro Olginate inseguono il sogno di salire in DR2, Aurora San Francesco e Rhinos Robbiate quello di non retrocedere in DR4.

Il primo turno di play-off prevede una sfida andata e ritorno, con differenza punti nel caso ci fosse una vittoria a testa. Per quanto riguarda i play-out, serie al meglio delle tre partite, chi ne vince due è salvo.

Iniziamo coi play-off dove, curiosamente, le tre squadre lecchesi sono tutte dalla stessa parte del tabellone.

La meglio classificata è il Basket Lecco di coach Massimo Meneguzzo, formazione “in gas” che ha ottenuto dodici vittorie in tredici partite nel girone di ritorno e chiuso il campionato al quarto posto solo per la classifica avulsa, avendo gli stessi punti della seconda e della terza. I lecchesi giocheranno il primo turno di play-off contro la Due VI Galbiate – quinta! – contro cui hanno un record di due vittorie e zero sconfitte.

Gara 1 si disputerà ad Annone, campo casalingo di Galbiate, venerdì 9 maggio. Il ritorno a Lecco, al centro sportivo “Al Bione”, il venerdì successivo.

Sicuramente più duro il turno per la NP Olginate, contro il CRAL Dalmine, primo della classe e vincitore di venti partite su ventisei. Gli olginatesi hanno perso nettamente lo scontro del girone d’andata in casa, di quasi venti punti, ma nel ritorno hanno dimezzato il gap.

Si comincia lunedì 12 maggio alle 21.30 al PalaRavasio, ritorno venerdì 16 a Dalmine.

Per quanto riguarda i play-out, altro derby fratricida tra Aurora San Francesco e Rhinos Robbiate. L’Aurora ha vinto solo quattro partite in tutta la stagione ma una di queste è stata proprio in casa della formazione robbiatese. Anche al ritorno gli aurorini si sono fatti valere, perdendo di sole quattro lunghezze.

Gara 1 si giocherà venerdì 9 maggio in casa dei Rhinos. Venerdì 16 maggio al Lavello il ritorno, eventuale “bella” la settimana successiva.