Basket Serie DR3. La Civatese rimontata a Binzago

La SRN Group perde 68-63

Lecchesi avanti per tre quarti e mezzo

BINZAGO – La SRN Group Civatese spaventa la POB Binzago, capolista del girone. I ragazzi di coach Marco Pozzi – col rientrante Riccardo Rotta ma senza Filippo Tentori, passato al Lecco – hanno messo in seria difficoltà i padroni di casa per almeno tre quarti, prima di cedere nell’ultima frazione.

Il primo tempo difensivo dei lecchesi è magistrale, con Binzago tenuta sotto i trenta punti (29-39).

Nel terzo quarto la capolista prova a prendere il comando della partita ma i lecchesi resistono con tutte le energie e, a dieci minuti dalla sirena finale, hanno ancora otto punti di vantaggio (45-53).

Binzago si rimette in pista con due “triple” consecutive che, a quattro minuti dalla fine, permettono ai brianzoli di mettere il naso avanti. Nel finale i grigiorossi lecchesi non segnano più e la capolista vince col punteggio di 68-63.

“Posso solo dire bravi ai miei ragazzi perché per tre quarti e mezzo hanno giocato una partita perfetta – dichiara coach Pozzi – gli episodi negli ultimi 4 minuti ci hanno condannato”.

POB BINZAGO – SRN GROUP CIVATESE 68-63

PARZIALI: 211-22; 29-39; 45-53

CIVATE: Galli14, Castagna 11, Minari S. 11, Minari L.9, Bianchi 8, Panzeri 6, Rotta 2 ,Negri 1, Lomasto 1, Corti, Zucchelli, Sberna. All. Pozzi.