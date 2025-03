Basket Serie DR3. Lecco stop, passa San Pellegrino

Lecchesi sconfitti in casa 54-69

Interrotta la striscia di 8 vittorie consecutive

LECCO – Si ferma a otto la striscia di vittorie consecutive del Basket Lecco di coach Massimo Meneguzzo. La formazione bluceleste è stata superata in casa dal Basket San Pellegrino Terme, terza forza del campionato.

L’inizio di gara sembra perfetto per i lecchesi, che partono 9-1 e paiono inarrestabili. Il resto del primo quarto si rivelerà però un autentico incubo, coi bergamaschi che prendono il controllo del match (11-25) con un tremendo parziale di 2-24.

Da quel momento in poi gli ospiti non molleranno più la partita, mantenendo il distacco sempre oltre la doppia cifra di vantaggio, fino al termine del match.

San Pellegrino espugna il Bione col punteggio di 54-69. Da segnalare anche gli esordi di Francesco Castagna, dopo la lunga ripresa per l’infortunio al ginocchio, e di Serigne Diagne, ex Aurora San Francesco.

“Dopo il 9-1 iniziale abbiamo peccato di mentalità, loro sono una formazione solida, capace di battere per due volte la capolista – dichiara coach Meneguzzo – siamo giovani e, dopo otto vittorie consecutive, pensavamo di passeggiare contro chiunque, un errore che abbiamo pagato pesantemente”.

BASKET LECCO – BASKET SAN PELLEGRINO 54-69

PARZIALI: 11-25; 25-39; 42-52

LECCO: Radice 9, Pennacchio 1, Rossi 12, Castagna, Grazioli 11, Ferrari 2, Diagne 2, Mataloni 1, Puzovic 2, Gianola 12, Torri 2, Peccati.