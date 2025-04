Basket Serie DR3. NP Olginate, “back to back” vincente!

Domenica espugnato il campo di Carnate (59-66)

Lunedì la vittoria casalinga contro Osio Sotto (73-53)

OLGINATE – I giocatori della NP Olginate hanno giocato due partite in due sere consecutive, quello che nella NBA viene definito “back to back”. I lecchesi sono stati bravi e hanno portato a casa due foglietti rosa.

La prima sfida si è svolta domenica sera sul campo del Basket Carnate. Olginate è partita fortissimo nel primo quarto (12-21) e ha gestito il match fino al rientro dei padroni di casa, nella terza frazione. Con un ultimo quarto da 12-16 però i lecchesi hanno messo tutto a posto, chiudendo con una vittoria per 59-66.

Ancora più ampio il successo interno di lunedì sera contro il Basket Osio Sotto, ultima della classe. Per l’occasione coach Stefano Cattani ha allungato le rotazioni, dando più spazio ai giocatori che hanno avuto meno minuti in stagione.

La sfida tra le due squadre si è decisa dopo il primo quarto (25-4), con Osio che, nonostante l’ampio turnover olginatese, non si è mai resa pericolosa.

La NP Olginate adesso potrà concentrarsi sull’inizio dei play-off dove, da ottava, affronterà la prima in classifica, il CRAL Dalmine.

BASKET CARNATE – NP OLGINATE 59-66

PARZIALI: 13-21; 32-38; 47-50

OLGINATE: Brambilla, Lesiuk, Pensotti 6, Losa 7, Motta 7, Corti ne, Ripamonti 2, Bonacina, Manzoni 13, Mattavelli 15, Milani 16, Falzetta n.e. All. Cattani

NP OLGINATE – BASKET OSIO SOTTO 75-53

PARZIALI: 25-4; 36-18; 65-31

OLGINATE: Brambilla 2, Lesiuk 11, Pensotti 2, Losa 3, Motta 10, Corti, Ripamonti 9, Bonacina 12, Manzoni 5, Mattavelli 16, Milani 1, Falzetta 2. All. Cattani