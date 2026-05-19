Basket Serie DR3. Olginate vince gara 1 contro Almenno

Vittoria per 62-46

Mercoledì 20 maggio gara 2 ad Almenno

OLGINATE – Bolliti di nome, non di fatto. I cestisti di Almenno spaventano l’imbattibile NP Olginate di coach Marzio Puglisi per almeno un tempo nella semifinale valida per la promozione in Serie DR2, cedendo nella ripresa (62-46).

La NPO si porta così in vantaggio 1-0 nella serie, con gara due in programma mercoledì sera ad Almenno, dalle 21.30.

La squadra orobica si dimostra subito combattiva e per nulla intenzionata a fare la vittima sacrificale. I bergamaschi partono forte (17-21) e resistono al ritorno della squadra olginatese, andando al riposo sotto di sole tre lunghezze (35-32).

Olginate si ripresenta con tutt’altra garra nel terzo quarto, alzando l’intensità della difesa e lasciando agli ospiti solo dieci punti in altrettanti minuti (58-42).

Il vantaggio accumulato viene poi difeso senza patemi nell’ultima frazione, che clamorosamente finisce col punteggio di 4-4.

“È stata una partita molto faticosa, soprattutto perché loro sono davvero un’ottima squadra – dichiara coach Puglisi – Oggi qualcuno aveva le mani un po’ fredde e abbiamo faticato più del solito al tiro, ma resta una prestazione positiva. Abbiamo vinto di sedici punti ma sappiamo bene che al ritorno ci aspetta un’altra battaglia durissima in casa loro.”

NP OLGINATE – BOLLITI ALMENNO 62-46

PARZIALI: 17-21; 35-32; 58-42

OLGINATE: Defendi 7, Motta 8, Fiore 11, Losa 4, Oriana 3, Meani 3, Marchesi 5, Panzeri 7, Brambilla 5, Gilardi 4, Mattavelli 5, Sottocorno. All. Puglisi