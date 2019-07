Basket SerieB. Due giovani under per la Gimar Lecco

Da Vado Ligure arriva Kiryl Tsetserukou.

Preso anche Alessio Di Simone dalla HSC Roma.

LECCO – Dopo avere annunciato i tre senior che faranno parte del roster 2019/20 – Carlo Trentin, Giacomo Bloise e il rientrante Giulio Mascherpa – i dirigenti della Gimar Lecco hanno piazzato anche un paio di colpi “under” da unire al giovane ferrarese Marco Natali.

Il primo è l’ala bielorussa Kiryl Tsetserukou, preso dalla formazione di Vado Ligure. Classe 2001, oltre due metri d’altezza, il giocatore attualmente è impegnato nei Campionati Europei U18 con la sua nazionale.

L’esordio di Kiryl nei campionati senior è avvenuto a soli sedici anni con la formazione di Vado (Csilver), dove ha subito dato un contributo prezioso. Lo scorso anno ha tenuto una media si oltre tredici punti a partita.

“Ho scelto la squadra migliore dove poter giocare, crescere e migliorare. Mi piace lavorare molto. Posso giocare sia da 3 che da 4, sono un buon difensore, ma so attaccare molto bene sia sotto canestro che da fuori” ha dichiarato il giocatore.

L’altro acquisto è l’atletico classe 2000 Alessio Di Simone, proveniente dalla HSC Roma. Nella sua giovane carriera ha ottenuto ottimi risultati sia a livello giovanile – finale scudetto U18 persa, da capitano della squadra – che senior. Aggregato fin da giovanissimo nella prima squadra della Virtus Roma (2016/17) è all’HSC che fa le prime vere esperienze, chiudendo lo scorso campionato di Serie D con quattro punti di media partita, in circa tredici minuti di gioco, tirando con un eccellente 48% dal campo.

“Mi ha convinto a venire a Lecco il fatto che sia un posto dove il basket è seguito. So che c’è un allenatore che lavora molto bene coi giovani e per questo cercherò di mettermi in mostra e guadagnarmi un posto in squadra – dichiara Di Simone – ho grandi doti atletiche e mi piace tirare da oltre l’arco, ma so anche difendere bene”.