Basket SerieB. Gimar, partita la stagione del riscatto

Primo allenamento ieri al Bione

Obiettivo, una salvezza senza patemi

LECCO –Mercoledì 21 agosto alle ore 18.00 è partita la nuova stagione della Gimar Lecco, l’ottava consecutiva in Serie B. A guidare la formazione bluceleste ci sarà il nuovo coach Riccardo Eliantonio, assistito da coach Roberto Assi. Nuovo anche il preparatore fisico, Sandro Marelli.

La formazione lecchese è completamente nuova. L’unico giocatore confermato è stato Matteo Favalessa, che lo scorso anno ha avuto pochissimo spazio.

La Gimar ripartirà da tre senior di grande esperienza nel ruolo di esterni. Graditissimo ai tifosi il ritorno dell’ex idolo Giulio Mascherpa, che verrà assistito dall’erbese Giacomo Bloise e dall’esperto oriundo Juan Marcos Casini, che porta a Lecco un bagaglio di oltre quindici anni di professionismo tra serie A e LegaDue.

Tolto questo terzetto, il resto della squadra è formato da giocatori giovani e di potenziale. Dalla loro crescita tecnica dipenderanno le fortune della squadra. Il più “anziano” di questo gruppo è il ventitreenne Carlo Trentin, esterno atletico proveniente da San Miniato (Serie B). Dalla Serie B di Vigevano arriva il romagnolo Tommaso De Gregori, pivot di grande fisicità, e da Palermo l’ala erbese Giovanni Romanò. Si uniscono a questo gruppo i giovanissimi Marco Natali e Alessio Di Simone – del 2000 – e l’ala bielorussa del 2001 Kyril Tsetserokou, oltre che il rientrante Marco Vitelli, ex capitano dell’U20 bluceleste.

Coach Riccardo Eliantonio ha pronta la ricetta per fare bene. “Ho sensazioni positive. L’obiettivo è quello di creare un gruppo di giocatori che possa stare bene insieme, schemi e giochi arriveranno più avanti. Per una decina di giorni divideremo il lavoro facendo preparazione atletica il mattino e basket il pomeriggio.”

“Abbiamo una squadra con tre esterni importanti e lunghi giovani – prosegue l’allenatore monzese – sarà fondamentale che i giocatori più esperti facciano capire agli altri come ci si allena, che siano da esempio. Per quanto riguarda il gioco, presumo saremo una squadra frizzante, che corre appena possibile. Abbiamo sicuramente le qualità per salvarci senza problemi, ma adesso dobbiamo concentrarci solo sullo stare in palestra e migliorare insieme.”

Presente in palestra anche il presidente Antonio Tallarita, che ha fatto un discorso iniziale al gruppo di giocatori. “Abbiamo voglia di rivalsa, dopo un’annata difficoltosa. La nostra squadra è formata da tre senior di grande livello e tanti giocatori talentuosi. Speriamo di fare bene: l’obiettivo dichiarato è salvarsi senza patemi.”