Basket SerieB. La Gordon Olginate si accorda con Riccardo Chinellato

L’ala arriva dall’Eurobasket Roma

Ripamonti: “Ci darà subito un bell’impatto”

OLGINATE – Per ovviare al momento di difficoltà – al momento è a quattro punti dalla zona play off, con una striscia aperta di tre sconfitte consecutive -la Gordon Olginate è ricorsa al mercato e ha messo sotto contratto l’ex Gimar Lecco Riccardo Chinellato.

Il prodotto del vivaio di Cantù è un’ala di quasi due metri che lo scorso anno ha mostrato grandi progressi, chiudendo la stagione a quasi sei punti di media a partita.

Chinellato aveva iniziato questo campionato in Serie A2 all’Eurobasket Roma, dove non aveva trovato molto spazio: poco più di un punto a partita, in cinque minuti di media sul campo.

Nel corso della sua breve carriera ha avuto anche l’occasione di essere convocato in diversi raduni della nazionale italiana giovanile e di partecipare alle olimpiadi giovanili di Buenos Aires nel 2018, disputando il torneo di pallacanestro 3vs3.

“Da tempo seguivamo Riccardo, che per differenti motivazioni ci è sempre sfuggito. Anche in estate avremmo voluto tesserarlo ma la chiamata romana in A2 era molto appetitosa per il ragazzo e quindi abbiamo dovuto adeguarci – dichiara il Direttore Sportivo Fabio Ripamonti – Sono molto soddisfatto per l’operazione in quanto inseriamo un altro giovane e proseguiamo il percorso tecnico della squadra, disegnato in estate con coach Meneguzzo. Riccardo mi piace per la sua versatilità e grinta agonistica, sono convinto che ci dara’ un bell’impatto già dal prossimo incontro contro Vicenza”