Basket SerieB. La Missoltino.it perde nel finale contro la Riso Scotti Pavia

Sconfitta sul filo di lana per la formazione di coach Giorgio Contigiani

Miglior marcatore Filippo Giannini a quota 19 punti

OLGINATE – La Missoltino.it Olginate perde in volata contro la Riso Scotti Pavia. La squadra di coach Giorgio Contigiani dimostra carattere ma non riesce a spuntarla contro l’esperta formazione pavese.

Olginate inizia col quintetto “classico” e la gara è in equilibrio per tutto il primo quarto, nonostante il prematuro secondo fallo di Patrick Avanzini che esce dopo quattro minuti di gioco (21-24).

Nella seconda frazione è la squadra pavese a partire meglio, grazie agli scatenati Nasello – 19 punti nel primo tempo – e all’ex di turno Alessio Donadoni. Olginate barcolla, tocca la doppia cifra di svantaggio (21-31) e coach Contigiani è costretto a fermare il match e rimettere la sua ala. La Missoltino.it risorge con un pimpante Ambrosetti e col decimo punto di Giacomo Bloise va negli spogliatoi con una sola lunghezza di distacco (41-42)

Olginate brucia la retina pavese con la seconda tripla di Andrea Negri e rimette subito il naso avanti, ma sarà anche l’unico canestro dal campo dei padroni di casa per i primi otto minuti del secondo tempo. Pavia ne approfitta per mettere a segno un parziale di undici punti consecutivi (44-53), ma l’ennesima reazione della NPO riporta i lecchesi a contatto alla fine del quarto (52-56).

L’inizio dell’ultima frazione vede partire bene la formazione pavese che tocca nuovamente i dieci punti di vantaggio (52-63) col canestro di Donadoni. Ancora una volta però gli ospiti non riescono a chiudere il match e la Missoltino.it recupera punto su punto, arrivando a un solo canestro di distanza con Giovanni Lenti (68-70) a meno di un minuto dalla fine della partita. Purtroppo per i tifosi olginatesi, la rimonta non si concretizza e la NPO perde col punteggio di 69-74.

Miglior marcatore della Missoltino.it è Filippo Giannini a quota diciannove punti. Quindici e quattro assist per Giacomo Bloise. Diciotto e dieci rimbalzi per l’ex Alessio Donadoni tra i pavesi.

MISSOLTINO.IT OLGINATE – RISO SCOTTI PAVIA 69-74

PARZIALI:21-24; 41-42; 52-56

OLGINATE: Tremolada, Giannini 19, Negri 9, Ambrosetti 6, Avanzini 9, Bloise 15, Tagliabue n.e, Chiappa n.e, Lenti 9, Marazzi 2, Donegà n.e. All. Contigiani.