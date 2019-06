Basket Serie B. Luca Rattalino è un nuovo giocatore della Gordon

Contratto annuale per il centro piemontese

Lo scorso anno ha vestito la maglia della Gimar Lecco

OLGINATE – In attesa di capire cosa succederà alla Gimar Lecco, un ex giocatore bluceleste ha deciso di restare un’altra stagione “nei paraggi”. Luca Rattalino, centro ventiduenne di 207 cm, ha infatti firmato un contratto per giocare con la Gordon Olginate il prossimo campionato di Serie B.

Rattalino è un lungo “vecchia scuola”, che ama il gioco vicino a canestro e ha raggio di tiro entro quattro/cinque metri. Dopo essersi messo in luce nelle giovanili di Casale Monferrato – convocato anche tra i giocatori che hanno fatto l’europeo U16 a Kiev – il centro è passato nelle file di Biella, disputando una stagione di serie A2 sotto coach Michele Carrea.

Lo scorso anno Rattalino è arrivato sul Lario alla Gimar Lecco. Partito come “rincalzo”, nel corso della stagione ha mostrato grandi progressi tecnici e ha finito per conquistare il posto in quintetto a discapito di Luigi Brunetti. Le sue cifre complessive sono state di quasi dieci punti e cinque rimbalzi a partita, giocando venti minuti.

“Arrivo ad Olginate dopo una bella stagione, il mio obiettivo è quello di crescere e con il meticoloso lavoro della gestione tecnica NPO potrò migliorarmi, offrendo il mio contributo alla squadra – dichiara il centro piemontese -. voglio divertirmi e spero che ci prenderemo delle belle soddisfazioni”.