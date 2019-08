Basket SerieB. Secondo ex erbese per la Gimar, preso Romanò

L’ala arriva dal Green Basket Palermo.

“Lecco è una società con basi solide, sono contento e non vedo l’ora di iniziare”

LECCO – Nuovo acquisto per la Gimar Lecco. La società del presidente Antonio Tallarita ha messo sotto contratto l’ala Giovanni Romanò.

Romanò (197 cm – 1998) è nato a Como e cresciuto nel settore giovanile del Le Bocce Erba. L’esordio in Serie D avviene a soli sedici anni, nel campionato 2014/15. Sempre con la formazione erbese è protagonista del doppio salto di categoria che porterà il Le Bocce sino in Serie Cgold.

La scorsa stagione l’ala ha esordito nel campionato di Serie B, vestendo la casacca verde del Green Basket Palermo; Per lui una stagione da due punti di media partita in circa otto minuti di utilizzo.

“Il fatto che la squadra sia composta da tanti giovani è stato un impulso forte per me, ho molta voglia di fare e voglio cimentarmi col girone nord – dichiara Romanò – so che Lecco è una società con basi solide, sono contento e non vedo l’ora di iniziare. Sono un’ala che può vgiocare sia da tre che da quattro. Ho doti atletiche a rimbalzo che penso possano essere utili alla squadra, non ho bisogno di segnare tanto perché l’importante è vincere: se c’è da difendere o fare un passaggio in più sono disposto a fare di tutto”.