Basket SerieB. Ufficiale il ritorno di Marco Vitelli alla Gimar

Il play lo scorso anno era a Opera (CGold)

Scelto anche l’assistant coach, sarà Roberto Assi

LECCO – La Gimar Lecco e il giovane playmaker Marco Vitelli si ritrovano. I dirigenti della società bluceleste hanno ufficializzato il ritorno del giocatore con un comunicato stampa.

Vitelli (185 cm – 1998) è un prodotto delle giovanili del Basket Vittuone, con le quali ha fatto l’esordio in serie D a soli sedici anni. Nella stagione 2016/17 arriva alla Gimar Lecco, restando anche nel campionato successivo; avrà poco spazio in Serie B, ma si segnalerà nella formazione U20 Eccellenza, della quale sarà nominato capitano.

Nel campionato 2018/19 ha giocato con l’Opera Basket Club in Serie CGold, tenendo una media di 1.6 punti a partita.

“Sono molto felice di tornare a Lecco – dichiara il giocatore – sono stato convinto dal progetto basato sui giovani che mi è stato illustrato dalla dirigenza e dalle parole scambiate con coach Eliantonio. Mi aspetto una stagione tosta, in cui dovremo lottare su ogni pallone sia in allenamento che in partita, perché non si potrà dare nulla per scontato. Abbiamo il potenziale per fare un ottimo campionato: lavorando duro in settimana raccoglieremo i frutti degli allenamenti nelle partite”.

Oltre al ritorno di Vitelli, i dirigenti lecchesi hanno annunciato l’arrivo di coach Roberto Assi come primo assistente di coach Riccardo Eliantonio. Assi proviene dalle giovanili dell’Aurora Desio e lo scorso anno ha guidato la selezione Monza-Brianza al Trofeo Bulgheroni.