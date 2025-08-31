Basket. Super Niang, Georgia surclassata

Miglior marcatore azzurro con 15 punti

Prima vittoria per l’Italia. Questa sera la sfida con la Bosnia

MANDELLO DEL LARIO –Prima vittoria ai Campionati Europei per l’ItalBasket di coach Gianmarco Pozzecco ed ennesima prestazione da incorniciare per il mandellese Saliou Niang. Uscito dalla panchina, il giovane ha fatto ancora una volta la differenza ed è risultato il miglior marcatore a fine match con quindici punti. In più, in un Italia che non ha certo la mira centrata – anche ieri solo il 29% da oltre l’arco – si sta dimostrando tiratore affidabile, avendo segnato tre triple su quattro tentativi in questo europeo.

Il primo quarto l’Italia gioca sul velluto, complice una Georgia farraginosa (18-10). Nella seconda frazione i georgiani ricordano agli azzurri perché è meglio non sottovalutarli, rischiando di fare la fine della Spagna di coach Scariolo. Guidati da Goga Bitadze – miglior marcatore a 22 punti – e dallo scatenato Kamar Baldwin i rossi ribaltano il match e le squadre vanno negli spogliatoi in perfetta parità (32-32)

Nella ripresa l’Italia spacca la partita all’inizio dell’ultimo quarto, con Niang grande protagonista: sono suoi 8 dei 13 punti del parziale che indirizza il match ma, soprattutto, è sua la difesa che mette la museruola a Baldwin, tenuto a zero punti nella ripresa.

Gli azzurri torneranno in campo questa sera alle 20.30 contro la Bosnia, sconfitta di una ventina di punti ieri dalla Spagna. Un’eventuale vittoria garantirebbe il passaggio alla seconda fase del torneo.